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كشف رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابليروف، أن التجارب على متن وحدة «ناؤوكا» الروسية التابعة لمحطة الفضاء الدولية قد تبدأ قريبا.

وقال شكابليروف: «تجري حاليا عمليات تثبيت المعدات في وحدة ناؤوكا الروسية في المحطة الفضائية الدولية، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى المعدات اللازمة لإجراء التجارب فإن الوحدة تحتوي على جهاز استخراج الماء من البول، ومن المفترض أن يتم تشغيل الجهاز قريبا، وآمل أنه سيزود المحطة بكميات إضافية من الماء.

وبدأت روسيا بتطوير وحدة «ناؤوكا» ومعناها (العلم) عام 1995 لتكون بديلا عن وحدة «زاريا» المخصصة للمحطة الفضائية الدولية، وأطلقتها نحو المحطة في 21 يوليو الفائت لتلتحم بها بعد 8 أيام.

وصممت الوحدة لتكون متعددة الاستخدامات، ولتعمل كمركز لإجراء التجارب العلمية في القسم الروسي من المحطة، كما وزودت بمعدات قادرة على توليد الأوكسجين لـ 6 أشخاص، ومعدات مهمة لبقاء الرواد في الفضاء، بما فيها معدات لإعادة معالجة الهواء والبول لاستخراج المياه، وفقا لـ «فيستي».