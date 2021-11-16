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تحدث نجل الفنان يونس شلبي، أمس الاثنين، عن عشق والده لكرة القدم وكانت الحالة الوحيدة التي ينفعل بها أثناء مشاهدته المباريات، وذلك لإحياء ذكرى رحيله 12 نوفمبر 2007.

وقال عمر يونس شلبي، خلال برنامج «مساء dmc» عبر قناة «dmc»: «والدي كان شخص بيعرف يحتوي والحاجه الوحيدة يمكن اللي كانت بتعصبه هي ماتشات الكورة بس غير كده ماكنش فيه حاجه بتعصبه».

وتابع: «كان بيشجع نادي الزمالك لما كنت بعدي من قدامه بينفعل (يشوفني يتعفرّت) عشان بشجع الأهلي ممكن أي حاجه في إيده يحدفني بها ممكن كوب شاي ساخن ولم أكن استفزه.. هو كان بيكون مصدوم مني، كأنه بيقول (جاي ليه تقرب مني)».

ونفى أن والده كان يسخر من نتيجة مباراة لنادي الزمالك في فيلم «4-2-4»، لافتًا إلى أن الفيلم كان «ارتجالي» وأغلب مواقفه كانت مع الفنان الراحل سمير غانم.