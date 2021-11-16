أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«حدفني بكوباية شاي».. نجل يونس شلبي يحكي عن انفعال والده أثناء مباريات

Print
«حدفني بكوباية شاي».. نجل يونس شلبي يحكي عن انفعال والده أثناء مباريات الزمالك «حدفني بكوباية شاي».. نجل يونس شلبي يحكي عن انفعال والده أثناء مباريات

لاقتراحات اماكن الخروج

تحدث نجل الفنان يونس شلبي، أمس الاثنين، عن عشق والده لكرة القدم وكانت الحالة الوحيدة التي ينفعل بها أثناء مشاهدته المباريات، وذلك لإحياء ذكرى رحيله 12 نوفمبر 2007.

وقال عمر يونس شلبي، خلال برنامج «مساء » عبر قناة «dmc»: «والدي كان شخص بيعرف يحتوي والحاجه الوحيدة يمكن اللي كانت بتعصبه هي ماتشات الكورة بس غير كده ماكنش فيه حاجه بتعصبه».

وتابع: «كان بيشجع نادي لما كنت بعدي من قدامه بينفعل (يشوفني يتعفرّت) عشان بشجع الأهلي ممكن أي حاجه في إيده يحدفني بها ممكن كوب شاي ساخن ولم أكن استفزه.. هو كان بيكون مصدوم مني، كأنه بيقول (جاي ليه تقرب مني)».

ونفى أن والده كان يسخر من نتيجة مباراة لنادي الزمالك في فيلم «4-2-4»، لافتًا إلى أن الفيلم كان «ارتجالي» وأغلب مواقفه كانت مع الفنان الراحل سمير غانم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش