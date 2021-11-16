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تحرير 28 مخالفة وضبط 3600 كيلو ألبان غير صالحة خلال حملات رقابية بمركز مطاي بالمنيا

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تحرير 28 مخالفة وضبط 3600 كيلو ألبان غير صالحة خلال حملات رقابية بمركز مطاي بالمنيا تحرير 28 مخالفة وضبط 3600 كيلو ألبان غير صالحة خلال حملات رقابية بمركز مطاي بالمنيا

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور الميداني على الأسواق ومتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية، للتأكد من جودة المعروضات وضمن خطة المحافظة لضمان سلامة الغذاء حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه أوضح خالد عبدالرؤوف رئيس مركز مطاي، أنه تم خلال الحملات تحرير 28 مخالفة تموينية جاءت مابين 19 محضر للمخابز البلدية عبارة عن محاضر نقص وزن وعدم الإعلان عن الأسعار ومحاضر نظافة وعدم صرف بون وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 9 محاضر للمحال التجارية جاءت مابين إدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وبيع سلع بدون بيانات.

كما تم تحريز 3600 كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك و 5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة، كما تم تحريز بعض المواد الغذائية بمعرفة مفتش الأغذية بالصحة.

المصرى اليوم

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