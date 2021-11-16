موعد قدوم نوة المكنسة.. والإسكندرية تعلن الطوارئ (التفاصيل)

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أعلنت غرفة التعامل مع الأمطار في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن حالة الطقس غدا وموعد قدوم نوة المكنسة بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد ورود التنبيهات والإشارات وخرائط الطقس حول الحالة الجوية لمدينة الإسكندرية، تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال النوة الممطرة .

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تزامنا مع بدء نوة المكنسة.

وتشير خرائط وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة جدا ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة بدءا من الخامسة مساء اليوم.

وشدد «الشريف» على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وأشار الشريف إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

تحلّ نوة المكنسة في 16 نوفمبر من كل عام، على محافظتي الإسكندرية ودمياط، والتي تستمر لـ4 أيام.

- يصاحب النوة أمطار شديدة ورياح شمالية غربية.

- تتسبب في عواصف جوية.

- يصاحب النوة ارتفاع في منسوب البحر.

- تصل سرعة الرياح خلال أيام النوة لـ40 عقدة.

- تتسبب في ارتفاع الأمواج من 4 أمتار ونصف إلى 6 أمتار.