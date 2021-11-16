بعد توقف 3 سنوات.. بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية إلى جنوب إفريقيا (صور)

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بدأ البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للرم الارثوذكس، زيارة رعوية إلى دولة جنوب أفريقيا أمس تستمر عدة أيام، حيث وصل أمس إلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ليبدأ جولته الرعوية للرعية الأرثوذكسية، برفقته سكرتير المجمع المقدس الأرشمندريت نيقوديموس توتكا.

واستقبل غبطته في المطار المتروبوليت دماسكينوس مطران يوانيبوليوس (جوهانسبرج وبروتيريا)، وسفير مصر في جنوب إفريقيا أحمد الفاضلي، المفوض السامي لقبرص Antonios Mandritis، ومفوض سفارة اليونان في بريتوريا Stefanos Ioannidis، القنصل العام لليونان Ioannis Hatzantonakis، ورئيس الاتحاد اليوناني لجنوب أفريقيا Ioannis Spyridis.

وذكرت بطريركية الإسكندرية للروم عبر موقعها الرسمى، أن البابا ثيودوروس أعرب خلال الزيارة عن سعادته بعودته إلى جنوب إفريقيا بعد ثلاث سنوات، حيث تم تأجيل زيارته العام الماضي بسبب تفشي الوباء، في الوقت نفسه أعلن عن نيته كجزء من جولة للمجتمعات الأرثوذكسية، أن يكون بالقرب من الرعية التي تم اختبارها من Covid-19، وأعرب عن أمله في أن تتحرر جنوب أفريقيا والقارة الأفريقية والعالم بأسره قريباً من هذا بلاء الوباء القاسي.

واستهل البابا زيارته في اليوم الأول بزيارة مقر الأبرشية كنيسة الثالوث الأقدس والقديس مرقس الإنجيلي، ورحب مطران داماسكينوس بحرارة بغبطته نيابة عن كهنة الإيبارشية المقدسين، مشددًا على أهمية ومباركة حضوره بالنسبة لأبرشية ولجميع مؤمنيها الأرثوذكس من يونانيين وأفارقة وغيرهم من الجنسيات الأخرى، خاصة في الفترة التي تجتاح فيها الجائحة القاسية، أعقب اللقاء عقد اجتماع كهنوتي عام في مبني الأبرشية، وفيه خاطب الكهنة أبويًا، أن خدمتهم الرعائية واللاهوتية يدعم فيهما إرشاد الرب، وشكر جميع كهنة أبرشية على الموقف الذي أبدوه خلال الجائحة، واقفين إلى جانب القطيع، وذكر النفوس التي فقدت من الكهنة.

ثم شكر البابا بعاطفة واضحة رئيس الأساقفة المحلي داماسكينوس ورجال الدين على الترحيب الحار ودعمهم لعمل الأبرشية والمجتمع الأرثوذكسي، فضلًا عن إخلاصهم لبطريركيتهم، بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، وامتدحهم لما أبدوه من شجاعة وصبر في فترة الوباء الصعبة، وكذلك في العزاء الذي يجده المؤمنون في الكنيس، كما ذكر أرواح رؤساء كهنة عرش الإسكندرية الذين رقدوا في الرب العام الماضي، ويستريحون الآن في مقار الأبرار الصالحين، تاركين وراءهم فجوة شاغرة بغيابهم.

كما حضر البابا ثيودوروس مأدبة عشاء التي أقامها على شرفه السفير المصري أحمد الفضلي، ورحب السفير بحرارة بالبابا البطريرك في جنوب إفريقيا وتبع ذلك مناقشة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما حضر العشاء سفراء البلدان الأرثوذكسية من قبرص وأوكرانيا وبلغاريا وجورجيا وبيلاروسيا، وشكرهم غبطته بحرارة على حضورهم وتكريمهم له.

واختتم صاحب الغبطة اليوم الأول بزيارة الجالية القبرصية، حيث لقي ترحيباً حاراً من قبل رئيس الأخوية القبرصية السيد أندرياس ديميتريو، وهي جمعية تأسست عام 1934.

وزار البابا في اليوم الثانى للزيارة، مقبرتي Alberton وWestpark وهناك أقام صلاة من أجل راحة نفسي عبدي الله المحسنين الكبيرين لبطريركية الإسكندرية جورجيوس بيزوس وألكسندروس بلدكيس، وقال في إشارة إلى المرحوم جورج بيزيه: «بدأت رحلتي المباركة اليوم بذكرى لرجل مجد اليونان، ومجد مخلوق الله الذي يُدعى الإنسان، إنني على قناعة بأنه من حقه أن يستريح في كفاحه مع نيلسون مانديلا من أجل إفريقيا لتكون أكثر إنسانية وحرية وعدلاً وسلامًا».

قلد البابا ثيودوروس الدكتورة ماريلينا جريفا صليب القديس الرسول مرقس الإنجيلي، تقديراً لمجهودها الذي استمر لمدة أربع سنوات في إعداد الكتاب (اليونانيون: قبيلة في جنوب أفريقيا) وما يحتويه من خرئط، والذي سيتم نشر المجلد الأول منه قريبًا من قبل دار نشر يونانية، أما المجلد الثاني فسيكون متاح في شهر ديسمبر، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للثورة اليونانية هذا العام.

بعد توقف دام لـ 3 سنوات .. بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى جنوب أفريقيا (صور)

بعد توقف دام لـ 3 سنوات .. بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى جنوب أفريقيا (صور)

بعد توقف دام لـ 3 سنوات .. بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى جنوب أفريقيا (صور)

بعد توقف دام لـ 3 سنوات .. بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى جنوب أفريقيا (صور)

بعد توقف دام لـ 3 سنوات .. بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى جنوب أفريقيا (صور)

بعد توقف دام لـ 3 سنوات .. بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى جنوب أفريقيا (صور)

بعد توقف دام لـ 3 سنوات .. بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى جنوب أفريقيا (صور)

بعد توقف دام لـ 3 سنوات .. بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى جنوب أفريقيا (صور)

بعد توقف دام لـ 3 سنوات .. بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى جنوب أفريقيا (صور)