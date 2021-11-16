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لاعبو المصري يحصلون على جزء من مستحقاتهم قبل مواجهة بيراميدز

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لاعبو المصري يحصلون على جزء من مستحقاتهم قبل مواجهة بيراميدز لاعبو المصري يحصلون على جزء من مستحقاتهم قبل مواجهة بيراميدز

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حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، قبل مواجهة بيراميدز، في مسابقة الدوري.


وعلمت «المصري اليوم»، أن لاعبو النادي البورسعيدي حصلوا على 12.5% من مقدمات عقود الموسم الجديد، ووعد مسؤولي النادي اللاعبين بالحصول على باقي المستحقات المقدرة ب12.5%، في نهاية الشهر الجاري.

ومن جانبه تأكد غياب أحمد الشيخ، الجناح الأيمن بالنادي المصري، عن مباراة بيراميدز، بسبب اصابته بشد في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مران الفريق.

ويستعد النادي البورسعيدي لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل، على الجيش ببرج العرب، ضمن مباراة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقدم المصري نتائج سلبية في مسابقة الدوري، حيث فشل في تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات، بعدما تعادل مع غزل المحلة وفيوتشر بهدف لكل فريق، وسموحة سلبيًا، ليحتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

المصرى اليوم

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