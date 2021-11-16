أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

زعيم يظهر مجددًا.. ويؤكد على أهمية زيادة إنتاج «البطاطا»

Print
زعيم كوريا الشمالية يظهر مجددًا.. ويؤكد على أهمية زيادة إنتاج «البطاطا» زعيم يظهر مجددًا.. ويؤكد على أهمية زيادة إنتاج «البطاطا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول ظهور له منذ فترة، تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ وون، مدينة سامزيون ليطلع على حالة مشروع المرحلة الثالثة بخصوص اكتمال بناء هذه المدينة خلال العام الحالي، حيث يرغب في تحويل مدينة سامزيون إلى معيار رائع للمدن الجبلية الثقافية.

وتضم المدينة الجديدة آلاف الشقق السكنية والمباني العامة والإنتاجية والمرافق التعليمية وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق.

وتعتبر مدينة سامزيون هي المكان المقدس للشمس حيث يقع موطن الثورة ونموذج للمدن الجبلية المتحضرة.

وأشار إلى ضرورة الاستعداد التام لزراعة العام القادم على ضوء تجارب زراعة البطاطا في هذا العام، وشجع قائلا إنه يجب اتخاذ الملاحظة والإجراءات العلمية والتقنية لزيادة إنتاج البطاطا بأمانة حتى في الظروف السيئة للمنطقة الجبلية الشمالية وإثارة الرياح الزراعة البطاطا مرة ثانية في قطاع الزراعة، واطلع بالتفصيل على المسائل المطروحة في المزرعة وقال إنه سيقدم الحزب مساعدة إيجابية لهذه المزرعة حتى تصبح وحدة نموذجية في إدخال الآلات الزراعية تماشيا مع بنائها كوحدة معيارية لتطور الريف.

وتم بناء مدينة سامزيون بصورة رائعة بما يتفق وخطة الحزب بهدف تحقيق الرفاهية لجميع سكان هذه المدينة الذين سيتمتعون بالحياة الثقافية المتمدنة والرائعة في أرض موطن القائد الراحل كيم جونغ ايل، حيث يشمخ جبل بايكدو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية تروج لمارثوان رياضي فى العاصمة إبريل المقبل

كوريا الشمالية تروج لمارثوان رياضي فى العاصمة إبريل المقبل

كوريا الشمالية: لا نعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كوريا الشمالية: لا نعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

زعيم كوريا الشمالية يظهر مجددًا.. ويؤكد على أهمية زيادة إنتاج «البطاطا»

زعيم كوريا الشمالية يظهر مجددًا.. ويؤكد على أهمية زيادة إنتاج «البطاطا»

كوريا الشمالية تدعو مواطنيها إلى بذل كل ما بوسعهم لتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية

كوريا الشمالية تدعو مواطنيها إلى بذل كل ما بوسعهم لتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية