انطلاق البرنامج التدريبي على تطبيق منظومة «الحوكمة الإكلينيكية» للرعاية الصحية بالأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية، إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمحافظة الأقصر، بهدف تأهيل مقدمي الخدمة الطبية، بكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة، على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، وآلية تطبيقها داخل منشآت الهيئة.

وشمل البرنامج التدريبي عدة محاور وهي : تعريف ومكونات وأهداف الحوكمة الإكلينيكية مثل سلامة المريض، ومنع الأحداث السلبية أو العكسية وتعزيز سياسة الإبلاغ وثقافة عدم اللوم، وكذلك المراجعة الإكلينيكية (السريرية).

كما تضمن البرنامج آلية إدارة المعلومات والبيانات والبحوث التطبيقية والتدريب والتعلم، وأدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج، والامتيازات الإكلينيكية، وإدماج المرضي وذويهم.

وخلال البرنامج تم استعراض تجربة مستشفى إيزيس التخصصي بتطبيق أساسيات الحوكمة الإكلينيكية . وعلى هامش البرنامج التدريبي، تم استبيانات على أرض الواقع، وزيارات ميدانية للمنشآت الصحية بمحافظة الاقصر لقياس مستوى المعرفة والممارسات لمحاور الحوكمة الإكلينيكية وبناء على نتائج هذا التقييم المبدئي، كما تم وضع برنامج توعية علي مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية بهذه المنشآت الصحية، لضمان التطبيق الصحيح لمنظومة الحوكمة داخل كافة منشآت المحافظة.

كما استهدف البرنامج التدريبي على آليات تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، 50 مقدم خدمة صحية من أطباء ورؤساء أقسام طبية وأعضاء هيئة تمريض وصيادلة ومسئولي جودة ومديرين طبيين، بعدد من المنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.