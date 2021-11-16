وزير الري: إزالة أكثر من 17100 حالة تعدي على مجرى نهر النيل والترع والمصارف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، إن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة عازمة على إزالة كل المخالفات أيًا كان حجمها أو مرتكبها وتحميل المتعدين كل تكاليف الازالات.

وأضاف «عبدالعاطي»، أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ١٧١٠٠ حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًا، مشيرًا إلى مواصلة أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل والمباني المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل والإشغالات المخالفة بمختلف المحافظات.

وأوضح وزير الري، إنه تم خلال يومين بمحافظة الجيزة تنفيذ (١٦) قرار إزالة بدائرة قسم شرطة الجيزة، و(٩) قرارات إزالة بدائرة قسم شرطة العجوزة عبارة عن اعمال ردم ومبانى واسوار من الطوب الابيض ومراسي مخالفة وإشغالات مخالفة، وتمت الإزالات بالتنسيق مع قوات الأمن بالجيزة وشرطة المسطحات.

وأشار «عبدالعاطي»، إنه من أبرز التعديات التي تم تنفيذها بمحافظة الجيزة إزالة تعدى بالردم في مجرى نهر النيل بنادى المعلمين بالجيزة بعرض ٦ متر وطول ١٠٠ متر، واعمال خرسانية مخالفة بمرسى نيوبانوراما على كورنيش النيل ومزارع مخالفة بالمنطقة المحظورة بالبدرشين.

وأوضح وزير الري إنه تم تنفيذ (٩) قرارات إزالة بمركز دار السلام بالتعاون مع الوحده المحلية بمركز ومدينة دار السلام وتأمين مركز شرطة دار السلام والتعديات المزالة عبارة عن (٨) تعديات ردم بمساحة ١٧٣٠ متر مربع و(١) مبنى بلوك أبيض مخالف بمساحة ١٢٠ متر مربع، بالإضافة لتنفيذ (٦) قرارات بمركز إخميم عبارة عن مبانى من البلوك بمسطح ٣٩٠ متر مربع، و(٢) قرار بمركز المراغة عبارة عن سور من البلوك بمساحة ٢٠٠ متر مربع بالمنطقة المحظورة ومبنى من البلوك بمساحة ١٥٠ متر مربع، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وتأمين من مراكز الشرطة بمحافظة سوهاج.

ولفت «عبدالعاطي»، إلى إنه في محافظة دمياط تم تنفيذ (٣٠) قرار إزالة بقريتي البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن مخالفات ردم ومخالفات أخرى بمساحة ٩١٦ متر مربع، كما تم تنفيذ (٩) قرارات إزالة لمبانى بمساحة ١٩٥٠ متر مربع بقرية كفر ناصر بمركز ببا بمحافظة بنى سويف وتنفيذ (٧) قرارات إزالة لتعدي بمبانى من البلوك الأبيض بمساحة ٤٨٨ متر مربع بناحية دماريس والبرجاية بمركز المنيا.