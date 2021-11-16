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مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص آخرين فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

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مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص آخرين فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص آخرين فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

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لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 3 أشخاص آخرون بإصابات وجروح متفرقة، الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى على الطريق الزراعى السريع بدائرة مركز سوهاج، وإنقلاب السيارة الميكروباص في الترعة المجاورة للطريق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً بالحادث، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد وائل مراد مأمور مركز شرطة سوهاج، وتبين من المعاينة والفحص، اصطدام سيارة ملاكى ماركة «بيجو» بسيارة «ميكروباص» قيادة محمود. ص. م «38 سنة»، أثناء سيرهما على الطريق الزراعى بدائرة المركز، وإنقلاب السيارة الميكروباص في الترعة المجاورة للطريق نتيجة إختلال عجلة القيادة في يد قائدها، وقد نتج عن الحادث مصرع راضية. د. خ «54 سنة – ربة منزل»، وإصابة سائق الميكروباص، ومنار. م. أ «17 سنة»، ورقية. أ. ش، وجميعهم من مستقلى السيارة الميكروباص، وقد جرى إنتشال الجثة والمصابين، ونقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، ورفع آثار الحادث من الطريق.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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