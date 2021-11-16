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"حفتر" يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

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"حفتر" يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية "حفتر" يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية
يُتوقع أن يسجل اسمه رسميًا اليوم

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، عن ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وقال "حفتر" في كلمة بثّها التلفزيون: "إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة هي المخرج الوحيد من الأزمة الحادة التي انغمست فيها بلادنا، والطريق الأمثل لعودتها إلى مكانها الطبيعي بين الأمم"، وفقًا لـ"رويترز".

ويتوقّع أن يسجل "حفتر" اسمه رسميًا اليوم في مركز الانتخابات في بنغازي.

ومن شأن قرار "حفتر" خوض الانتخابات، أن يثير غضب كثيرين في طرابلس والمناطق الغربية، الذين يرون أن التصويت في البقاع، التي يسيطر عليها لا يمكن أن يكون نزيهًا، ويتهمونه بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم، وهو ما ينفيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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