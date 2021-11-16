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«الصحة»: وفاة 2 وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمحافظة الجيزة

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«الصحة»: وفاة 2 وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمحافظة الجيزة «الصحة»: وفاة 2 وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمحافظة الجيزة

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أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمزلقان محطة «منشأة القناطر» بمحافظة الجيزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى منشأة القناطر.

وأوضح في بيان، الثلاثاء، أن حالتا الوفاة لشابين يبلغان من العمر 25 عاماً، بينما المصابين ترواحت أعمارهم ما بين 28 عامًا و32 عامًا و52 عامًا.

وقال إن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسر بالفك العلوي والسفلي وجرح قطعي بالساق، وكدمة بالساق اليمنى، وكسر بعظمة الفخذ الأيسر واضطراب في درجة الوعي، مشيرًا إلى إجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة لهم.

وأكد «عبدالغفار» أن غرفة إدارة الأزمات المركزية بالوزارة، لم تتلق أي بلاغات من خلال قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة أو هيئة الإسعاف يفيد بوقوع تصادم قطارات في أي محافظات أخرى.

المصرى اليوم

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