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«جبالي» يلتقي رئيس المجر في زيارة رسمية لبودابست

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«جبالي» يلتقي رئيس المجر في زيارة رسمية لبودابست «جبالي» يلتقي رئيس المجر في زيارة رسمية لبودابست

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التقى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، «بيانوش آدير» رئيس الجمهورية المجري، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى إلى دولة المجر.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية المجرية راسخة وعميقة وتاريخية، موضحا أن البلدين لديهما إرادة حقيقية لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، مُشيداً بالزخم الإيجابى الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والذى تُمثل الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى انعكاساً حقيقياً له.

من جانبه، رحب «يانوش آدير» رئيس الجمهورية المجري، بالوفد البرلماني المصري برئاسة «جبالي» مشيرا إلى أن والمجر لديهما العديد من القواسم المُشتركة، ومُشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، والذي يتلائم مع العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية إلى المجر مؤخراً، جاءت كامتداد أصيل لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز ومتقدم.

يذكر أن المستشار حنفى جبالى توجه اليوم إلى دولة المجر في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية.

المصرى اليوم

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