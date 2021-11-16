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لـ«بن شرقي»: «عايز تروح الاهلى روح »

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الزمالك لـ«بن شرقي»: «عايز تروح الاهلى روح » لـ«بن شرقي»: «عايز تروح الاهلى روح »

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أكد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بادارة نادي ، أن ملف التجديد الدولى المغربي أشرف بن شرقي لا يزال محلك سر.


وقال السيد في تصريحات تلفزيونية: «نقطة الخلاف بين الزمالك وأشرف بن شرقي هى الشرط الجزائي واعتقد أن هناك جلسة بعد عودته من المغرب وسنحسم الأمر».


وأضاف: «لا نهتم بمفاوضات بن شرقي مع النادى المنافس الاهلي ،ولو عايز يروح عادي لكن عليه ان يسال نفسه وأين فرجاني ساسي بعد رحيله عن الزمالك؟».

واكد عضو اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك، أن الثلاثي مصطفي فتحي وطارق حامد ومحمد أبو جبل، لاعبي القلعة البيضاء سيجددوا دون مشاكل.


وتابع السيد: «الثلاثي يرحبون بالتجديد عكس ما قيل فى الفترة الماضية عن وجود مشاكل فى هذا الامر، وعقدنا معهم جلسات قبل بداية الدوري ولكن مع انطلاق البطوبة لم نجلس معهم».


وأضاف: "التفاوض معهم سيكون بعد معسكر منتخب وهم زمالكاوية ويعشقون النادى".

المصرى اليوم

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