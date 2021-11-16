أب ينهي حياة ابنه لإدمانه المخدرات وتعديه الدائم على والدته في القليوبية

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولًا بالقليوبية، تبين من التحريات أن والده تعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستعان بنجله الثاني لنقل الجثة والتخلص منها بإلقائها بأحد الأماكن، لإدمان المجني عليه المواد المخدرة وتعديه الدائم بالضرب والسب على والديه، القي القبض على المتهمين وأحيلا للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، وبها عدة إصابات متفرقة، وما قرره شقيقه بإدمانه للمواد المخدرة.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، أن وراء الواقعة والد وشقيق المجني عليه، مقيمين بذات الدائرة، لإدمانه المواد المخدرة وتعديه الدائم بالضرب والسب على والديه، إذ تعدى بالضرب على والدته لمطالبته لها بمبالغ مالية لشراء المواد المخدرة، فقام والده بمنعه وتعدى عليه بسلاح أبيض «سكين» محدثًا إصابته، ورطم رأسه بالأرض مما أدى إلى وفاته، وعقب ذلك استعان بنجله «المتهم الثاني» وقاما بنقل الجثة باستخدام الـ«توك توك» الخاص بوالد المجني عليه، وإلقائه بمكان العثور عليه.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشد والده عن الأداة والتوك توك المستخدمين في الواقعة.