فيفا يعلن عن طرح تذاكر بطولة كأس العرب بمنافذ البيع

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن افتتاح مراكز لبيع تذاكر بطولة كأس العرب في مركز الدوحة للمعارض، ويمكن لحاملي التذاكر التقدم بطلب الحصول على بطاقة المشجع (هيا) الإلزامية بمركز الدوحة للمعارض.

كما سيطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تذاكر مباريات البطولة أيضاً عبر موقعه الرسمي FIFA.com/tickets، ويمكن للمشجعين الراغبين في ضمان حضورهم لمباريات كأس العرب شراء تذاكرهم من مركز تذاكر FIFA في مركز الدوحة للمعارض، والذي يمكن بلوغه بسهولة من محطة مترو القصار، ويوفر المركز إضافة لبيع التذاكر وتقديم الدعم اللازم المتعلق بتطبيق تذاكر الجوال والنظر في الصعوبات التي قد تواجه طالبي التذاكر، إمكانية تسليم بطاقة هيّا (بطاقة المشجع) من المكتب المخصص لذلك في المركز.

وتخصص التذاكر في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة الحالية التي ستستمر حتى نهاية البطولة بمبدأ من يأتي أولا يخدم أولا، ويتم تأكيدها فورا بعد دفع ثمنها، ولا تزال تذاكر المباريات الـ 32 متاحة للجميع في الوقت الحالي بما في ذلك تذاكر مباراتي الافتتاح في 30 نوفمبرعلى استاد البيت (الذي سيستضيف مباراة قطر ضد البحرين) ورأس أبوعبود (الذي سيستضيف مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد سوريا)، وتذاكر المباراة النهائية التي ستُلعب يوم عيد قطر الوطني في 18 ديسمبر.

من جانبه قال مدير إدارة التذاكر والضيافة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فالك إيلر: أنا أؤمن بأن استاد البيت هو أحد أجمل الملاعب التي رأيتها في حياتي، حيث يمكنك أن ترى وتشعر بالثقافة العربية تحف ملعب كرة قدم عصري، وأضاف قائلا: إن الإبداع الذي نعرضه في قطر هو تذاكر الهاتف الجوال، إذ سنطلب من المشجعين استلام وإدارة تذاكرهم بأنفسهم وعلى جوالاتهم باستخدام تطبيق يوفره فيفا وبهذا سيتمكنون من دخول الاستاد ومشاركة تذاكرهم مع أصدقائهم.

ويتوفر عدد من التذاكر المنخفضة السعر، إذ تبلغ تكلفة تذاكر الفئة الرابعة 25 ريالًا قطريا فقط (خاصة بالمقيمين في دولة قطر) لجميع المباريات باستثناء مباراتي نصف النهائي (45 ريالا قطريا كأدنى سعر) والمباراة النهائية التي تبدأ أسعارها من 60 ريالا قطريا، ويمكنكم الحصول على نظرة شاملة حول مراحل المبيعات وأسعار التذاكر من موقع FIFA.com/tickets، وسيتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم تماما كما سيكون عليه الأمر في مباريات كأس العالم 2022، وذلك لتوفر الوقت الكافي للوصول إلى الاستاد الثاني باستخدام وسائل النقل العامة- تتوفر قائمة المباريات المتوافقة زمنيا على هذا الرابط.

جدير بالذكر أن بطاقة هيّا (بطاقة المشجع) هي بطاقة تعريف بتقنية ذكية مصمّمة لتزويد المشجعين في قطر بتجربة رائعة، وستكون إلزامية على كل من يحمل تذكرة لحضور كأس العرب فيفا قطر إذ ستكون أداة لتحديد الهوية وتوفر الوصول إلى استادات البطولة مصحوبة بتذكرة صالحة تم شراؤها عبر FIFA.com/tickets.

وسيتلقى المشجعون الدوليون بعد تقدمهم الناجح بطلب الحصول على بطاقة هيّا شهادة تصريح بالدخول، ويجب عليهم طباعة هذه الشهادة ليتمكنوا من الدخول إلى دولة قطر، وتنتهي صلاحية شهادة تصريح الدخول هذه في 25 ديسمبر.