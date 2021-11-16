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كشف مصدر داخل الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، ترفض فتح ملف تجديد عقود اللاعبين بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستترك ملف تجديد اللاعبين إلى المجلس المنتخب ولن تعقد جلسات أخرى مع اللاعبين الذي ينتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يتم الدعوة للانتخابات المقبلة في 23 من نوفمبر الجاري على أن تقام في منتصف شهر يناير من العام المقبل.

وسيدعو حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك للانتخابات وسيستمر فقط حسين السيد المشرف على الكرة في المرحلة القادمة.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.