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طارق السيد: أتمنى أن تبتعد عن مواجهة الجزائر

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طارق السيد: أتمنى أن تبتعد مصر عن مواجهة الجزائر طارق السيد: أتمنى أن تبتعد عن مواجهة الجزائر

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كشف طارق السيد، نجم الأسبق عن رؤيته الفنية لمباراة منتخب مع الجابون، في تصفيات .

ويلتقي منتخب مصر مع الجابون، في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، على الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وقال طارق السيد، في تصريحات تليفزيونية :« يحتاج إلى الفوز اليوم على الجابون، على الرغم من ضمان التأهل، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظنا في التواجد في التصنيف الأول».

وأضاف :«أتمنى أن تبتعد مصر عن مواجهة الجزائر أو السنغال أو المغرب، وأن تكون القرعة مع منتخبات في التصنيف الثاني، حتى تكون مهمتنا سهلة في التأهل للمونديال»، مضيفًا :«في النهاية المنتخب الذي يرغب في التأهل لكأس العالم يجب أن يفوز على أي منافس».

المصرى اليوم

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