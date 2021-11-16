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كشف طارق السيد، نجم الزمالك الأسبق عن رؤيته الفنية لمباراة منتخب مصر مع الجابون، في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع الجابون، في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وقال طارق السيد، في تصريحات تليفزيونية :«المنتخب يحتاج إلى الفوز اليوم على الجابون، على الرغم من ضمان التأهل، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظنا في التواجد في التصنيف الأول».

وأضاف :«أتمنى أن تبتعد مصر عن مواجهة الجزائر أو السنغال أو المغرب، وأن تكون القرعة مع منتخبات في التصنيف الثاني، حتى تكون مهمتنا سهلة في التأهل للمونديال»، مضيفًا :«في النهاية المنتخب الذي يرغب في التأهل لكأس العالم يجب أن يفوز على أي منافس».