محافظ القليوبية: المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تشمل جهود تنموية في 36 قرية و148 عزبة

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عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية وتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير وتنمية 1000 قرية ريفية على مستوى الجمهورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار المتابعة المستمرة للمبادرة.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من المبادرة يتم تنفيذها بمحافظة القليوبية في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بواقع ٣٦ قرية و١٤٨ عزبة وتابع، وتشمل القطاعات التنموية كافة، التي من شأنها تحقيق حياة أفضل للمواطن وتحسين ظروف المعيشة والسعي لتحقيق التنمية الشاملة بكل مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تضمنت رفع كفاءة المنازل الأكثر احتياجا وبناء الأسقف ومد وصلات المياه والصرف الصحى، علاوة على توفير فرص عمل وتدريب وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد «الهجان»، أن تلك المشروعات تهدف في المقام الأول إلى رفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى المستهدفة، فضلاً عن مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وأضاف، أنه قد تم وضع الإحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وإنشاء نقاط الإسعاف والمطافئ، وذلك إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة.

وتضمن الإجتماع عرضًا تفصيليًا لكل المشروعات الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياه كريمة ونسب تنفيذها وحجم الانجازات التي تحققت على أرض الواقع، وأعرب المحافظ عن ضرورة تناول أي معوقات من شأنها تعطيل سير العمل بمشروعات المبادرة حتى يتسنى التغلب عليها من خلال تضافر الجهود بين المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية وجهاز تعمير القاهرة الكبرى -المشرف على تنفيذ أعمال المبادرة- وكل الجهات والأجهزة المختصة لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق الاهداف المرجوة.

واختتم الهجان الإجتماع مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل القطاعات لسرعة نهو الأعمال في الوقت المحدد لكي يتجسد الحلم على أرض الواقع ولإحداث نقلة نوعية وحضارية في حياة المواطنين المستفيدين من مشروعات المبادرة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها بمحافظة القليوبية في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بواقع ٣٦ قرية و١٤٨ عزبة وتابع، وتشمل كل القطاعات التنموية التي من شأنها تحقيق حياة أفضل للمواطن وتحسين ظروف المعيشة والسعي لتحقيق التنمية الشاملة بكل مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية، كما تضمنت المبادرة رفع كفاءة المنازل الاكثر احتياجا وبناء الأسقف ومد وصلات المياه والصرف الصحى، علاوة على توفير فرص عمل وتدريب وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء الإجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية للمحافظة وممثلي مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة.