الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً للمقاولون بجلسة في «الجيم»

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 ، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الاثنين.

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لاستئناف الدوري ولخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي المران بإستاد التتش تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، وبدأ المران بجلسة في صالة «الجيم» للاعبي الفريق استغرقت قرابة 30 دقيقة ثم استكمل بعدها الفريق مرانه تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك 5ـ3 في اللقاء الذي جمعهما الجمعة قبل الماضية ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة.