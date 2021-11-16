بعد سرقة هاتف محمول من سيدة.. حبس 3 متهمبن بقتل شاب بالأقصر

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قررت نيابة الاقصر، حبس ٣ متهمين، مقتل شاب طاردهم بمنطقة مزلقان نجع الخطباء، بشرق السكة الحديد، بعد محاولتهم خطف هاتف محمول من سيدة ولاذوا بالفرار، ٤ ايام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الاقصر، تلقى إخطارا يفيد قيام قوات الأمن بالمديرية ، من ضبط 3 متهمين كونوا معا تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين باستخدام دراجة بخارية، وذلك عقب قيامهم بسرقة هاتف محمول من سيدة تحت تهديد السلاح، ولما استغاثت قام أحد شباب المنطقة ويدعى محمد احمد 28 عاما، بمطاردتهم فطعنوه بسلاح أبيض أودت به قتيلا فى الحال.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مجدى لطفى مدير المباحث الجنائيه بمديرية أمن الأقصر، وبقيادة الرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

وتبين من التحريات قيام 3 لصوص بشارع أحمد الادريسي، بمنطقة مزلقان نجع الخطبة، بسرقة هاتف محمود من سيدة كانت تمر بالمنطقة، تحت تهديد السلاح، والتى استغاثت بالمواطنين مما دفع محمد احمد 28 عاما بمطاردة المتهمين بدرجة بخارية، فروا وقيام أحد اللصوص بطعن الشاب بسلاح أبيض ودفع دراجته البخارية ليسقط على الأرض قتيلاً فى الحال.

وعقب تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر ، من ضبط التشكيل العصابي.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة والتى أمرت بحبس المتهمين ٤ ايام على ذمة التحقيقات.