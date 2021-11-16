«سعد الدين» يرأس جلسة مجلس النواب بديلاً لـ«جبالي» في مناقشة «مواجهة الأوبئة»

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ترأس المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، بدلاً من المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتغيبه عن حضور جلسات اليوم وأمس لظروف سفره للخارج.

وافتتح المستشار أحمد سعد الدين، أعمال الجلسة العامة، بنظر تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي يهدف إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.

وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى 25 إجراء وتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.

وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، وستعد اللجنة تقريرًا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التي تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هي المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون القرار محدد المدة، واقترح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.