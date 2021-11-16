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رئيس مجلس الشيوخ في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية

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رئيس مجلس الشيوخ في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية رئيس مجلس الشيوخ في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية

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غادر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مطار القاهرة الدولي، صباح الثلاثاء، على رأس وفد برلماني، متوجهين إلى جمهورية الاتحادية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية .

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، بحث سبل التعاون مع كبار المسؤولين في روسيا الاتحادية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

كما تتضمن المباحثات، سبل تعزيز برامج التعاون البرلماني بين وروسيا الاتحادية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة إستراتيجية تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة.

ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

المصرى اليوم

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