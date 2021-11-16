تنفيذ عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في «ثقافة الجيزة»

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أقام فرع ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة صفط اللبن بالتعاون مع المجلس القومي للسكان محاضرة بعنوان «دور المرأة في بناء الحضارات»، طرحت خلالها يارا زرزور دور المرأة المحوري في بناء الحضارات عبر العصور والحضارات المختلفة، وقدرة المرأة على التغيير الإيجابي والمساهمة في مسيرة التنمية وقيام ونهضة الحضارات، مع طرح نماذج مضيئة من النساء الرائدات اللائي غيرن وجه التاريخ، بجانب ورشة حكي بعنوان «الزيادة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع» دارت حول تعريف المشكلة السكانية، أسبابها ونتائجها السلبية على الفرد والمجتمع ودور الدولة في مواجهتها.

كما نظمت مكتبة القطورى الثقافية محاضرة بعنوان «التسامح قوة وترابط» تناولت مفهوم ثقافة التسامح، بينما قدمت مكتبة صول ورشة حكي بعنوان «لا للتنمر» تناولت التأكيد على قبول الآخر ورفض التنمر بكل أشكاله، وحث الأطفال على حسن التعامل فيما بينهم دون تمييز بسبب دين أو عرق أو جنس، فيما نفذ بيت ثقافة الباويطي ورشة حكي بعنوان «حب الوطن».

عقد نادي أدب قصر ثقافة الجيزة ندوة أدبية بعنوان «القصة ما لها وما عليها»، تناول خلالها الشاعر رزق فهمي أبوعويس، مكونات القصة وأهمية الزمان والمكان والدراما داخل أحداثها، أعقبها أمسية شعرية لشعراء نادي الأدب بمشاركة إيمان حجازي، وأميرة أحمد وأدارها د.ربيع شكري رئيس نادي الأدب، كما نفذ القصر بمدرسة العقيد محمد صلاح الدين ورشة فنون تشكيلية لعمل زينة من الفوم لاستخدامها في تزيين الفصول.

ضمن مبادرة نقرأ لنرتقى، ناقشت مكتبة اطفيح كتاب (الأصوات) تأليف عبدالرؤوف البهنساوي، يدور حول أنواع الأصوات وكيفية سماعها وانتقال الموجات الصوتية خلال الهواء، كما ناقش بيت ثقافة البراجيل كتاب الهدايا العشر تأليف عبدالتواب يوسف، الذي يتضمن مجموعة قصص قصيرة تشرح المبادئ الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وناقشت مكتبة الناصرية قصة «طفل معجزة عصره» تأليف عبدالعزيز الشناوى، فيما ناقش قصر ثقافة العياط كتاب «سيناء الأهمية والمعنى» تأليف سعيد رمضان على، يدور حول سيناء أرض الفيروز التي كانت معبر لمعظم أنبياء الله وبوابة لانتصار القدماء المصريين على أي عدوان.

وقدمت مكتبات بولاق الدكرور ومكتبة ساقية مكي، وأم خنان، مسابقات ثقافية حول عناصر الطبيعة، وعواصم البلاد، بينما نفذت مكتبة سقارة ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن أعياد الطفولة، بالإضافة إلى مناقشة كتاب «الغلاف الجوي والحياة» تاليف احمد عبدالهادي، يتناول تركيب الغلاف الجوي، ونفذ قصر ثقافة البدرشين ورشة تعليم الكروشيه، بجانب ورشة رسم وتلوين للتعبير عن أعياد الطفولة، وكذلك عقد بيت ثقافة طموه ومكتبة منشأة البكاري ورشتين للفنون التشكيلية، الأولى بعنوان «نقطة ماء تساوي حياة»، والأخرى للتعبير عن الطبيعة الخلابة.