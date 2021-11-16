أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أنا ضد التنمر».. ورشة للأطفال بـ«ثقافة جاردن سيتى»

Print
«أنا ضد التنمر».. ورشة للأطفال بـ«ثقافة جاردن سيتى» «أنا ضد التنمر».. ورشة للأطفال بـ«ثقافة جاردن سيتى»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، الثلاثاء، ورش ثقافية وفنية بمدرسة أحمد ابن طولون في إطار الاحتفال بأعياد الطفوله بعنوان من «أجل أطفالنا»، حيث نفذ قسم المكتبة مجلة حائط بعنوان «أنا ضد التنمر» وخلال الورشه تم التحاور مع الأطفال عن مفهوم التنمر وأسبابه وأشكاله المختلفه مع طرح عدد من الحلول لمواجهه ظاهره التنمر.

كما نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة الأراجوز من خلال رسم الاطفال لشخصية الأراجوز الذي تم إدراجه على قائمه التراث العالمي لمنظفه اليونسكو بإعتباره من الموروثات الشعبيه غير الملموسه.

وخلال اليوم قام قسم المسرح بعرض مسرحيه الورده الزرقاء، حيث لم يعد المسرح وسيلة للتسلية والترفيه فحسب بل أصبح وسيلة فعالة للتعليم والتثقيف وتم عرض المسرحية لإكساب الأطفال بعض القيم الاجتماعيه الإيجابية.

كما قام قسم العرائس يعمل أسورة من الخرز وتوزيعها على الأطفال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»