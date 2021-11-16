«أنا ضد التنمر».. ورشة للأطفال بـ«ثقافة جاردن سيتى»

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، الثلاثاء، ورش ثقافية وفنية بمدرسة أحمد ابن طولون في إطار الاحتفال بأعياد الطفوله بعنوان من «أجل أطفالنا»، حيث نفذ قسم المكتبة مجلة حائط بعنوان «أنا ضد التنمر» وخلال الورشه تم التحاور مع الأطفال عن مفهوم التنمر وأسبابه وأشكاله المختلفه مع طرح عدد من الحلول لمواجهه ظاهره التنمر.

كما نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة الأراجوز من خلال رسم الاطفال لشخصية الأراجوز الذي تم إدراجه على قائمه التراث العالمي لمنظفه اليونسكو بإعتباره من الموروثات الشعبيه غير الملموسه.

وخلال اليوم قام قسم المسرح بعرض مسرحيه الورده الزرقاء، حيث لم يعد المسرح وسيلة للتسلية والترفيه فحسب بل أصبح وسيلة فعالة للتعليم والتثقيف وتم عرض المسرحية لإكساب الأطفال بعض القيم الاجتماعيه الإيجابية.

كما قام قسم العرائس يعمل أسورة من الخرز وتوزيعها على الأطفال.