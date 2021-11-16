مران الإسماعيلي .. براون يجتمع مع شكري نجيب.. وتدريبات خططية للاعبين

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه الصباحي على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ المران بمحاضرة فنية من الجهاز الفني للاعبين، قبل أن يشتمل على تدريبات الجري حول الملعب وتسليم وتسلم من مسافات بعيدة.

كما تطرق المران لتدريبات خططية متنوعة على رأسها التحرك بدون كرة وصناعة الفرص والعرضيات وسبل إنهاء الهجمات على المرمى.

كما منح الجهاز الفنى تعليمات لأجنحة الفريق على أهمية الكثافة الهجومية داخل منطقة الجزاء مع القيام بالدور الدفاعي.

وخاض حراس المرمى تدريبات على سرعة رد الفعل واللعب بالقدم تحت قيادة مدربهم سيد توفيق.

وعلى هامش المران، عقد المدير الفنى الأرجنتيني خوان براون اجتماعا مع شكرى نجيب مهاجم الفريق، المران شهد حضور حمادة المصري وأشرف خضر عضوي اللجنة الفنية.