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كشف ملابسات مقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية في البحيرة

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كشف ملابسات مقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية في البحيرة كشف ملابسات مقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية في البحيرة

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل ربة منزل بالبحيرة، وسرقة مشغولاتها الذهبية، تبين من التحريات أن زوج شقيقة زوجها، وآخر، وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ألقي القبض عليهما وأحيلا للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى مركز شرطة شبرا خيت بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بالعثور على جُثة زوجة شقيقها أعلى سطح مسكنهما بذات الناحية.

أسفرت جهود فرق البحث المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «عامل» و«طالب» أحدهما زوج شقيقة زوج المجني عليها، إذ اتفقا على ارتكاب الواقعة بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول اختبأ أعلى سطح المنزل بينما قام الثاني بمراقبة المكان، ولدى صعود المجني عليها تعدى الأول عليها بـ«سكين» أعده مسبقًا، محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، واستولى على مصوغاتها الذهبية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة.

المصرى اليوم

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