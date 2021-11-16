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«شرطة الكهرباء»: ضبط (12832) قضية سرقة تيار كهربائى

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«شرطة الكهرباء»: ضبط (12832) قضية سرقة تيار كهربائى «شرطة الكهرباء»: ضبط (12832) قضية سرقة تيار كهربائى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها اليومية، وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12832 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم حملات أسفرت جهودها عن ضبط 208 قضايا في مجال «الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهى».

كما قامت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بعدة حملات أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1258 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

المصرى اليوم

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