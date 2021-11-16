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«شرطة النقل والمواصلات»: ضبط 3001 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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«شرطة النقل والمواصلات»: ضبط 3001 قضية متنوعة خلال 24 ساعة «شرطة النقل والمواصلات»: ضبط 3001 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 3001 قضية متنوعة.

المصرى اليوم

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