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"تقنية جازان" تعلن عن بدء موعد القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

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"تقنية جازان" تعلن عن بدء موعد القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي "تقنية جازان" تعلن عن بدء موعد القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي
في مجالات التقنية الإدارية البيئية والميكانيكية "تَخصص إنتاج" عبر بوابة قبولي

أعلنت الكلية التقنية بجازان، عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ؛ حيث سيتم فتح بوابة القبول لمدة عشرة أيام، بدءًا من الأحد القادم.

وأوضحت الكلية، أن التسجيل سيكون متاحًا عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، في مجالات التقنية الإدارية تخصص إدارة مكتبية، والتقنية البيئية تخصص حماية بيئة، والتقنية الميكانيكية تخصص إنتاج، والتقنية الميكانيكية تخصص ميكانيكا السيارات، والتقنية الكهربائية تخصص آلات ومعدات كهربائية وتخصص قوى كهربائية، والحاسب وتقنية المعلومات تخصص دعم فني، وتخصص شبكات الحاسب وتخصص برمجيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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