أخبار عاجلة

عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس التنفيذيين اللبنانيين يشيد بمنح الجنسية لكوكبة من العلماء والمفكرين

Print
رئيس التنفيذيين اللبنانيين يشيد بمنح الحكومة السعودية الجنسية لكوكبة من العلماء والمفكرين رئيس التنفيذيين اللبنانيين يشيد بمنح الجنسية لكوكبة من العلماء والمفكرين
مملكة العلم تكرّم العلم والعلماء.. ليكونوا في عِداد المشاركين في مسيرة التحول والتطور

رئيس التنفيذيين اللبنانيين يشيد بمنح الحكومة السعودية الجنسية لكوكبة من العلماء والمفكرين

نوّه رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين؛ بمنح حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجنسية لكوكبة من العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم؛ وذلك تقديراً لعلمهم، ونظيراً لإنجازاتهم.

وقال في هذه المناسبة: ها هي مملكة العلم تكرم العلم والعلماء، تختار المميزين ليحملوا شرف المواطنة السعودية؛ ليكونوا في عداد المشاركين في مسيرة التحول والتطور التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، التي ارتقت بالمملكة العربية السعودية لتغدو في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.

وأضاف الأمين؛ ولعل مما يثلج الصدر أن هذه المنحة الملكية شملت فيمن شملت في هذا الليل الحالك الذي يلف وطننا الحبيب لبنان، 6 من حاملي الجنسية اللبنانية؛ لتثبت المملكة العربية السعودية مرةً أخرى أنها تتطلع إلى لبنان من بوابة أرحب هي بوابة العلم والثقافة، وبلغة الحوار الذي يعلي شأن العقل، بعيداً عن لغة ساسته الذين أدمنوا الإضرار به من خلال ثقافة الفرقة والتشتت والمعارك العبثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية