تلقت تحويلات مالية من إحدى الدول.. ضبط سيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في البحيرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، سيدة بالبحيرة، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيامها ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أحد المواقع الإلكترونية.

وأضافت التحريات أن تلك التحويلات المالية يتم إرسالها من إحدى الدول على حساب المتهمة الشخصي بأحد البنوك داخل البلاد، وقيامها عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التي يتم بثها على الموقع الإلكتروني نقدًا أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغيير العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاتها منذ عام 2019 طبقًا للفحص المستندي مليون و200 ألف جنيه.