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افتتاح نادي النيابة الإدارية بالمنيا

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افتتاح نادي النيابة الإدارية بالمنيا افتتاح نادي النيابة الإدارية بالمنيا

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افتتح المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، والمقام على مساحة (٢٢٠٠) متر، وذلك بحضور كبار مستشاري النيابة الإدارية وأعضائها بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة المنيا.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية إن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تهدف لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والثقافية لكافة أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم وذويهم في مختلف محافظات الجمهورية.

المصرى اليوم

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