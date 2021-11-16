ضبط سائق بالقاهرة بحوزته مواد تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «سائق بإحدى شركات تجارة الجملة، مقيم بمحافظة القليوبيـة» حـال تـواجـده بدائـرة قـسـم شـرطة روض الفرج مستقلاً سيارة «نقـل مـلك الشـركة محل عملـه» محمـل عليهـا كمية من السلع التموينية المدعمة بـدون مستندات ودفاتر تفيد جهة التجميع والتوريد وهى عبارة عن «٥٠٠ كيلو جرام سكر تموينى- ٣٦٠ كيلو جرام زيت طعام- ٤٢٠ كيلو جرام مكرونة وشعرية» وجميعها سلع تموينية مدعمة.

بمواجهته اعترف بتجميع السلع التموينية المدعمة لصالح الشركة عمله بقصد إعادة بيعها للمواطنين بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.