السبت.. «القومي للسينما» يعرض فيلم «هتروق وتحلى» بمركز الحرية والإبداع

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يواصل نادى «سينما الشباب»، الذي يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست «زينب عزيز» فعالياته في تمام السادسة، مساء يوم السبت القادم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

ويعرض خلال الفعالية الفيلم الروائي «هتروق وتحلي» بطولة مونيا ورضا ادريس ومجموعة من الشباب واخراج عمر مصطفي.

تدور احداث الفيلم حول عدم استسلام الشباب للاحباط والإكتئاب والعمل على النجاح والحياه بسلام في اطار درامي كوميدي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائى «إسلام أحمد على» والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقد السينمائي اسلام احمد على.

جدير بالذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.