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خالد مرتجي: برنامج تعاون مع المؤسسات الاستثمارية العملاقة لتعظيم موارد الأهلي

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خالد مرتجي: برنامج تعاون مع المؤسسات الاستثمارية العملاقة لتعظيم موارد الأهلي خالد مرتجي: برنامج تعاون مع المؤسسات الاستثمارية العملاقة لتعظيم موارد الأهلي

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كشف المهندس خالد مرتجي المرشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات النادي الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب عن وجود برنامج خاص يتضمن تعزيز التعاون والعلاقات مع العديد من المؤسسات والشركات الاقتصادية العملاقة لتعظيم موارد النادي المالية وفقا لرؤية جديدة وشاملة تكون واجهة للبرنامج العام للقائمة.

وأوضح مرتجي أن الجانب المالي والإقتصادي يمثل عصب برنامج قائمة الخطيب، نظرا للمشروعات العملاقة التي سيتم التجهيز لها على الصعيد الإنشائي وعلى صعيد تدعيم فرق النادي الرياضية وملف الأهلي، وهناك مخطط شامل لتعظيم الميزانية لتكون جاهزة للوفاء بهذه المشروعات الضخمة التي تمثل نقلة غير مسبوقة للنادي.

وأشار إلى أن السنوات التي قضاها في ملف العلاقات الخارجية وعمله في العديد من المؤسسات الدولية ساهم في فتح باب التعاون مع كيانات ومؤسسات اقتصادية عملاقة سوف ترحب بفتح أسواق جديدة لها في الشرق الأوسط وفي تحديدا عبر بوابة النادي الأهلي الذي يملك المقومات اللازمة لذلك نظرَا لشعبيته وأصوله الثابتة وعلامته التجارية وحجم بطولاته وهو ما يتيح فرص عظيمة للاستثمار تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وتضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26 من نوفمبر الجارى كل من العامري فاروق مرشحًا لمنصب ‏نائب الرئيس وخالد مرتجي لأمانة الصندوق، وللعضوية فوق السن: طارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطي ومهند ‏مجدي ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وتحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.

المصرى اليوم

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