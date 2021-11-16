مساهمة بـ 100 ألف دولار لدعم «حياة كريمة» من الجالية المصرية بكندا

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في أولى فعاليات البروتوكول الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في «أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية»، ومؤسسة حياة كريمة، بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية بالخارج لدعم أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، فقد استجابت الجالية المصرية في كندا لدعوة أسقفية الخدمات بالكنيسة المصرية وقاموا بالمساهمة بـ 100 ألف دولار لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن طريق مؤسسة Blessed Canada إحدى مؤسسات المجتمع المدني بكندا.

جاء ذلك عقب الإعلان عن تدشين موقع إلكتروني موجه للجالية المصرية في كندا للترويج للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وعرض الأنشطة التي تقوم بها، وتسهيل مساهمة المصريين بكندا في دعم المبادرة التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المصريين بالخارج يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم مصر، مثمنة على سرعة استجابتهم النابعة من هذا الانتماء والولاء، مشيرة إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه جاء عقب رغبة المصريين بالخارج بالمساهمة والمشاركة في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه الفاعلية مستمرة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للجالية المصرية في كندا، وسيتم إطلاق العديد من الفعاليات لكل الجاليات المصرية بالخارج بكل الدول للترويج للمبادرة وتسهيل مشاركتهم ومساهمتهم بها.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بتوقيع البروتوكول، لافتة إلى أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه مهم جدًا لأنه يعد خطوة جديدة لتكامل الجهود بالدولة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما أنه من ضمن الجهود التي تعمل عليها وزارة الهجرة بملف إدماج المصريين بالخارج في جهود التنمية التي تحدث على أرض مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويأتي بروتوكول التعاون إيمانًا من الأطراف الثلاثة لدعم تنفيذ أعمال وأهداف مبادرة «حياة كريمة» بالتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسر الأكثر احتياجًا وفي الوقت ذاته ما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك في إطار توحيد جهود الدولة في ملف الفقر للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير الدعم المالي بما يساعد على رفع معيشة الفرد وتحسين جودة حياة المواطنين.