علاء الصاحي: سيتم استغلال سور نادي الأولمبي لضخ استثمارات.. وكرة اليد تزدهر

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أكد المهندس علاء الصاحي، عضو مجلس إدارة النادي الأولمبي، والمرشح على المنصب في الانتخابات المقبلة للنادي، المقرر اجراؤها الجمعة القادم، على استغلال سور النادي لضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير موارد مالية للنادي.

وأضاف الصاحي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«سنقوم بتنفيذ مشروع ضخم باستغلال سور النادي في الجهة المقابلة لباب شرقي، ورسومات المشروع جاهزة على التنفيذ».

وأكمل:«المشروع عبارة عن 25 متجرًا في كل دور من الدورين على سور النادي وهو الأمر الذي سيوفر الكثير من الموارد للأولمبي في الفترة المقبلة».

وعن رحلته مع الإدارة في نادي الأولمبي قال:«في الدورة الانتخابية قبل الماضية ترشحت للعضوية تحت السن«30 عامًا»، وحالفني التوفيق واكتسب خلال تلك الفترة المزيد من الخبرات الادارية والرياضية، قبل أن أقوم بالترشح على منصب العضوية تحت 35 عامًا في الانتخابات الماضية والاستمرار في المجلس ومن ثم تراكم خبرات جديدة أعانتني على تولي ملف كرة اليد بالنادي بنجاح، حيث مارست اللعبة على مدار عدة سنوات ماضية داخل جدران النادي الأولمبي العريق».

وواصل الصاحي حديثه بخصوص ازدهار كرة اليد بالنادي الأولمبي تحت توليه مهمة الاشراف عليها، نحقق المراكز الأولى دومًا على مستوى بطولات الاسكندرية في قطاعات الناشئين وقمنا باتباع سياسة الاعتماد على ناشئين صغار السن لتطعيم الفريق الأول ويجنى الفريق ثمار ذلك في الفترة الأخيرة.

وعن عودة فريق الكرة بالأولمبي لصولاته وجولاته من جديد في الدوري الممتاز قال:«الكرة طغى عليها الاستثمار في السنوات الأخيرة، والموارد المالية باتت تحكم، لذا نحاول دائمًا توفير ميزانية لفريق الكرة من أجل العودة لأمجاده، ونسير بخطى ثابتة في الدوري الممتاز ب هذا الموسم ونتطلع للصعود».

وأنهى تصريحاته:«الألعاب الفردية واصلت اذدهارها في النادي الأولمبي المعروف دومًا برفع إسم مصر عاليًا في المحافل العالمية والدولية، فنمتلك لاعبين مميزين على مستوى ألعاب التايكوندو والكاراتيه وألعاب القوى».