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ضبط نصاب ادعى قدرته على توظيف الشباب

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ضبط نصاب ادعى قدرته على توظيف الشباب ضبط نصاب ادعى قدرته على توظيف الشباب

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثان بتضرره من أحد الأشخاص لادعائه بأنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية «على خلاف الحقيقة» ما يمكنه من توفير فرصة عمل لنجله بإحدى الدول وتحصل منه على مبالغ مالية إلا أنه لم يفِ بما وعده به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على الشاكى على النحو المشار إليه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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