غسلوا 20 مليون جنيه ..«الداخلية»: إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 11 متهما للاتجار بالمخدرات

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قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد تشكيل عصابى قام بغسـل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال»

وأضافت: «فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلاً عصابياً ضم 11 شخص، لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بجنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)».