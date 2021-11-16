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وزير الزراعة: تنتج 14 مليار بيضة ويعمل فيها أكثر من 3 ملايين مواطن

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وزير الزراعة: مصر تنتج 14 مليار بيضة ويعمل فيها أكثر من 3 ملايين مواطن وزير الزراعة: تنتج 14 مليار بيضة ويعمل فيها أكثر من 3 ملايين مواطن

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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة العليا للدواجن، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبعض ممثلي الوزرات والهيئات المعنية واتحاد منتجي الدواجن وذلك لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من كل جوانبها.

وأكد «القصير» أن الدولة تولي قطاع الدواجن اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأنه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، حيث تنتج حوالي 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة، ويعمل فيها أكثر من 3 ملايين مواطن واستثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص 9 مناطق جديدة للاستثمار الداجني بإجمالي 19 ألف فدان بالمناطق الصحراوية في 4 محافظات، تم إنهاء كل إجراءات ترخيصها، وكذلك 13 منطقة أخرى تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم تخصيصها للاستثمار الداجني والحيواني.

وأوضح وزير الزراعة أن الاجتماع بحث أيضًا آليات تفعيل الزراعات التعاقدية في محصولي فول الصويا والذرة الصفراء من أجل توفير مدخلات الأعلاف لضبط الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد، وبحث أيضًا زيادة الطاقة الإنتاجية من الأمصال واللقاحات البيطرية، مشيرًا إلى افتتاح خط إنتاج جديد في معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، بالإضافة إلى دعم جهود القطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف «القصير» أن الاجتماع تناول أيضًا الربط بين مراحل الإنتاج (الجدود والتسمين والأمهات) وكذلك تفعيل البورصة السلعية لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لتحقيق سعر عادل للمنتج ومناسب للمستهلك.

المصرى اليوم

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