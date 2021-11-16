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ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة

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ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن تجهيز وتجميع اللحوم المجمدة والدواجن خاص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته 3 أطنان «لحوم ودواجن جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقديمها للمترددين بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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