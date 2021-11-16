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«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة سرقة شقة وإضرام النيران بها في القاهرة

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«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة سرقة شقة وإضرام النيران بها في القاهرة «الداخلية» تكشف ملابسات واقعة سرقة شقة وإضرام النيران بها في القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة وإضرام النيران بها ،وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم».
وأضافت: «بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة «مؤجرة» بأحد العقارات، مما أدى إلى تفحم محتويات الشقة بالكامل وباستكمال الفحص تبين وجود كسر بباب الشقة محل البلاغ وسرقة بعض الأثاث من داخلها، وبسؤال مستأجر الشقة (موظف بإحدى الشركات الخاصة، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة) أيد ما جاء بالفحص، وأقر بأنه غير مقيم بالشقة محل البلاغ منذ فترة».
وتابعت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق بذات الشركة محل عمل المجنى عليه، مقيم بإحدى الشقق المجاورة للشقة محل البلاغ».
وشددت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه نظراً لمعرفته بمستأجر الشقة وعلمه بعدم إقامته بها اختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتوياتها من الأثاث وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشقة بأسلوب «كسر الباب» وسرقة محتوياتها على فترات، وبتاريخ الواقعة قام بإضرام النيران بالشقة محل البلاغ في محاولة لإخفاء واقعة السرقة، وبإرشاده أمكن ضبط جزء من المسروقات لدى عميليه (مالكى محلين للأثاث المستعمل)، وأقر أحدهما بتصرفه في باقى المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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