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الخميس.. «نسم علينا الهوى لفيروز» فى بيت العود

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الخميس.. «نسم علينا الهوى لفيروز» فى بيت العود الخميس.. «نسم علينا الهوى لفيروز» فى بيت العود

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يقيم بيت الغناء العربي «قصر الأمير بشتاك» بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 18 نوفمبر، حفل الفنانة دينا سراج وفرقتها.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغنيات منها: نسم علينا الهوي «فيروز»، حمال الأسية «فايزة أحمد»، تمللي في قلبي «محمد فوزي»، أه لو تعرف «نجاة الصغيرة»، حيرت قلبي معاك «أم كلثوم».

دينا سراج التحقت بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، وشاركت بالغناء في العديد من الحفلات على مسارح سيد درويش، المسرح الصغير، المسرح المكشوف .

المصرى اليوم

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