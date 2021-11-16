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ضبط سيدة استولت على الأموال بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية بالغربية

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ضبط سيدة استولت على الأموال بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية بالغربية ضبط سيدة استولت على الأموال بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية بالغربية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة بالغربية، لاستيلائها على أموال عدد من الأشخاص بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة المواد الغذائية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من 4 مواطنين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بتضررهم من إحدى السيدات، لاستيلائها على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المتهمة مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وقيامها بممارسة نشاط احتيالي، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعدت بتوزيعها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية دون رد.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

المصرى اليوم

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