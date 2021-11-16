الآسيوي: نهائي دوري أبطال آسيا بحضور جماهيري كامل

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يجمع الهلال السعودي وبوهانج الكوري

صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على قرار اتحاد القدم السعودي بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال السعودي وبوهانغ الكوري الجنوبي بحضور جماهيري كامل.

ونشر الاتحاد القاري خبراً على موقعه الرسمي، يؤكّد فيه إقامة المباراة بحضور جماهيري كامل في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم 23 نوفمبر.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد إقصاء غريمه التقليدي النصر، بينما بلغ بوهانغ مباراة الختام عقب تجاوز مواطنه أولسان هيونداي.

وكانت ثلاث مباريات ضمن الأدوار الإقصائية غرب آسيا قد أقيمت في الرياض، حيث حضر 20 ألف متفرج، في مباراة ربع النهائي بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي، على ملعب جامعة الملك سعود، كما حضر 15 ألف متفرج، في مباراة بيرسيبوليس الإيراني مع الهلال السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكان الحضور الأكبر خلال مباراة الدور قبل النهائي التي جمعت بين قطبا مدينة الرياض النصر والهلال، حيث حضر 24 ألف متفرج على ملعب جامعة الملك سعود.