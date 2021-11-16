محافظ الشرقية يؤكد دعمه لدورات أساسيات التحول الرقمي

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دعمه الكامل لكل الراغبين من الجهات الحكومية وشباب المحافظة، للتدريب على برنامج أساسيات التحول الرقمي بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمحافظة، لرفع مستوى العاملين وتقديم أفضل الخدمات.

أوضح المحافظ أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي، التي تتبناها الحكومة المصرية لرؤية مصر الرقمية عام ٢٠٣٠م ،لمحو الأمية الرقمية وبناء إستراتيجية التحول الرقمي والإستفادة من تطبيقاتها المختلفة، للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا، أن المركز يضم نخبة من المتدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، مشيراً أن كل من يرغب للتدريب على برنامج أساسيات التحول الرقمي بالمركز دفع مبلغ وقدره ٢٤٠ جنيه، ليصبح قيمة ما يدفعه ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٨٤٠ جنيه.

وأضاف مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا، أن المركز يضم نخبة من المتدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

يذكر أن شهادات برنامج أساسيات التحول الرقمي يتم إعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات، طبقاً للبروتوكول الموقع بين المجلس ومحافظة الشرقية.