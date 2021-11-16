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خليفة حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة: «ليس طلبًا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية»

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خليفة حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة: «ليس طلبًا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية» خليفة حفتر يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة: «ليس طلبًا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية»

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قدم المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.

وأعلن في كلمة بثها التلفزيون عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة الشهر المقبل، مضيفا: انه استجابة للجهود والمبادرات لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها وامتثالا للقواعد الديمقراطية وتطبيقا لخارطة الطريق السياسية أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية«.

وأعرب حفتر في كلمته عن ترحيبه بالمبادرات البناءة التي قدمها بعض الدول للحث على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمة الحادة التي تشهدها ليبيا.

وأكد حفتر أن ترشحه للانتخابات «ليس طلبا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار».

وتابع: نتعهد بالدفاع عن ثوابت ليبيا الوطنية، وعلى رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها«وأضاف:»لا شيء في منهجنا سيعلو وحدة البلاد أو سيادتها أو هيبتها أو كرامتها أو أمنها واستقلالها«.

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