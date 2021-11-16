أخبار عاجلة

عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإثنين المقبل.. غرفة القاهرة تستضيف حملة طبية لتلقي منتسبيها لقاح كورونا

Print
الإثنين المقبل.. غرفة القاهرة تستضيف حملة طبية لتلقي منتسبيها لقاح كورونا الإثنين المقبل.. غرفة القاهرة تستضيف حملة طبية لتلقي منتسبيها لقاح كورونا

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تنظم غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حملة طبية لتلقي منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات لقاح المستجد «كوفيد 19»، وذلك بمبنى الغرفة يوم الاثنين 22 من نوفمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً، الذين لم يتلقوا اللقاح خلال الفترة الماضية.

وجاء استضافة الحملة الطبية بغرفة القاهرة بناء على توجيهات المهندس إبراهيم العربي لمساعدة منتسبي الغرفة على تلقي لقاح كورونا، وتسهيل الإجراءات عليهم ودعم خطة الدولة العامة في مواجهة جائحة كورونا، وتحقيق التكامل في الأدوار لكافة مؤسسات بلدنا.

وكانت غرفة القاهرة قد استضافت حملة طبية يومي 28 أكتوبر الماضي، و10 من نوفمبر الجاري لتطعيم جميع موظفيها وموظفي الجهات الحكومية العاملة معها، منها موظفي السجل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من الجهات المتعاملة مع الغرفة، بجانب موظفي الاتحاد العام للغرف التجارية.

ودعا المهندس ابراهيم العربي منتسبي الغرفة في كافة الأنشطة إلى ضرورة الاستفادة من هذه الحملة والتوجه إلى الغرفة لتلقي اللقاح والاستفادة من الإجراءات التسهيلية خاصة أن هناك فريق عمل من موظفي الغرفة مخصصا لتسهيل كافة الاجراءات خلال فترة تلقي منتسبي الغرفة اللقاح.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 870 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

الصحة: تسجيل 870 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

النمسا تدخل في إغلاق عام لاحتواء إصابات فيروس كورونا المتصاعدة

النمسا تدخل في إغلاق عام لاحتواء إصابات فيروس كورونا المتصاعدة

الأردن تفرض إجراءات جديدة حول السياحة متعلقة بفيروس كورونا

الأردن تفرض إجراءات جديدة حول السياحة متعلقة بفيروس كورونا