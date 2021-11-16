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تصدير 9200 طن من الملح إلي أوروبا عبر ميناء العريش البحري

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تصدير 9200 طن من الملح إلي أوروبا عبر ميناء العريش البحري تصدير 9200 طن من الملح إلي أوروبا عبر ميناء العريش البحري

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أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار عمليات تصدير الملح إلى دول أوروبا عبر ميتاء العريش البحري بشمال سيناء.

وأضافت المنطقة، في بيان، أنه تم استقبال السفينة «ZAMZAM 1» القادمة من ميناء بورسعيد والتي ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 92 مترًا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3700 طن ملح إلى بلغاريا، بجانب السفينة «FK HATICH» القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 5500 طن ملح إلى رومانيا.

وأشارت المنطقة إلى أنه بوصول السفينتين فقد سجل الميناء دخول واحد وخمسين منذ بدء تشغيله في يناير الماضى والتاسعة والعشرين من نوعهما لتصدير الملح إلى الأسواق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 123200 طن ملح.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.

المصرى اليوم

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